В Рязани продолжается депутатский контроль за ремонтом дворов и парков

Фото: РОО "Единая Россия".

«Благоустройство города начинается с благоустройства дворов. И эта работа будет продолжаться», – заявила руководитель фракции «Единой России» в Рязанской городской Думе Елена Волкова. В составе комиссии она приняла участие в приемке территории у домов № 9 и 10 на улице Октябрьский городок.

Здесь заасфальтировали проезжую часть, пешеходные дорожки и территории перед подъездами, установили бордюрный камень, обустроили экопарковку. Жители домов высказали претензии к качеству проведенных работ. Подрядчик обещал устранить все выявленные недочеты в течение недели.

Ее коллега по фракции Светлана Ворнакова вместе с депутатом областной Думы Андреем Глазуновым проконтролировала ход работ по благоустройству дворовой территории домов № 18 на улице Трудовой и № 29/20 на улице Разина.

«Здесь заасфальтировали дворовую территорию и подъезды к ней. В настоящее время ведется укрепление газона и обустройство экопарковки», – рассказала она.

Проверяющие отметили, что при благоустройстве территорий не были учтены интересы маломобильных групп населения, не убран строительный мусор. Подрядчик обязался устранить эти недостатки в течение двух рабочих дней.

Качество асфальта также вызвало нарекания. 2 октября независимая лаборатория проведет отбор проб покрытия для подтверждения его качества.

В рамках проекта «Единой России» «Городская среда» продолжаются работы по благоустройству Верхнего городского парка.

«В настоящее время в зеленой зоне на улице Ленина завершается третья очередь благоустройства: завершается монтаж решеток ограждения, продолжается укладка грунта под посадку зеленых насаждений, начался монтаж наверший на столбы из архитектурного бетона», – рассказал депутат Рязанской городской Думы, член фракции «Единой России» Александр Чайка. Вместе с коллегами Александром Сидоровым и Еленой Волковой он проконтролировал ход и качество ремонта.

Напомним, объект планировали сдать к середине сентября. Но из-за подорожания стройматериалов и срыва сроков со стороны исполнителей отдельных видов работ, завершение намечено на начало ноября. Депутаты отметили, что продолжат контролировать не только соблюдение сроков, но и качество ремонтных работ.