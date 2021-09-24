Службу социального такси будут развивать в Рязани

«22 сентября ко мне на прием обратилась жительница села Кузьминское Рыбновского района. Она попросила помочь подвести воду к ее дому», – рассказала руководитель региональной общественной приемной партии, руководитель фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Татьяна Панфилова.

У женщины умер муж, она осталась с дочерью-инвалидом. Об этом заявительница рассказала в ходе личного приема. Ранее по данному вопросу от нее уже поступило письмо в региональному приемную. Татьяна Панфилова направила соответствующие запросы в районную администрацию и депутатам областной Думы по округу.

«Планирую обратиться в региональное министерство социальной защиты населения с просьбой разъяснить, на какие меры социальной поддержки вправе рассчитывать заявительница», – добавила Татьяна Панфилова.

Еще одно обращение к парламентарию регионального заксобрания поступило от жительницы Рязани по вопросу организации работы социального такси. Она воспитывает ребенка-инвалида, которому необходимо посещать занятия в центре реабилитации. Но служба социального такси и перевозки детей в городе развита очень плохо.

«Это серьезный вопрос, который поднимался и на заседаниях штаба общественной поддержки. Будем прорабатывать его с профильными министерствами и ведомствами», – заверила Татьяна Панфилова.

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