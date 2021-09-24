В Рязани сдается в аренду помещение Iron Bee бара

В Рязани сдается помещение на улице Введенской в котором в настоящий момент работает Iron Bee бар. Предложение об аренде появилось на сайте объявлений еще 15 сентября. 340 квадратных метров предлагают снять за 110 тысяч рублей в месяц.

«Помещение уже с готовым ремонтом в отличном состоянии. Предусмотрен танцпол, кухня, зона для кальяна и бар», - написано в объявлении

При этом, на странице заведения «ВКонтакте» никаких сообщений о предстоящем закрытии нет. Там продолжают публиковать анонсы, конкурсы и фотографии с прошедших вечеринок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!