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Общество24 сентября 2021 12:38

Завершились поиски пропавшего из рязанской больницы пациента

Мужчина ушел из лечебного учреждения в летней одежде
Источник:kp.ru
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Фото: Лиза Арлет.

Фото: Лиза Арлет.

Завершились поиски пропавшего накануне пациента одной из рязанских больниц. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина найден живым.

Напомним, в четверг общественники сообщили о пропаже 46-летнего жителя Рыбного Вячеслава Смирнова. 23 сентября мужчина, якобы, ушел из больницы в Рязани в неизвестном направлении. При этом из описания пропавшего можно было сделать, что он был одет не по погоде: в футболке, шортах и тапочках.

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