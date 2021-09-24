Рязанские врачи поставили на ноги 102-летнюю бабушку с переломом бедра

Рязанские врачи поставили на ноги 102-летнюю пациентку с переломом бедра. Фото: Андрей Карпунин.

В рязанской ОКБ прооперировали 102-летнюю пациентку, врачи-травматологи решили сложную и неординарную задачу. Этой новостью поделился главный врачи Областной клинической больницы Андрей Карпунин.

Пациентку привезла в больницу скорая помощь после того, как пожилая женщина упала на даче. Специалисты провели диагностику и установили, что у пациентки чрезвертельный оскольчатый перелом бедра.

«Такой перелом часто встречается у пожилых людей, но раньше он не поддавался лечению. В подобных случаях пациенты оказывались прикованными к постели. Но это было до того, как наши травматологи освоили новую технологию хирургического лечения, — отметил Андрей Карпунин. — Теперь даже сложный перелом в пожилом возрасте не означает, что человек обречен. И несмотря на солидный возраст пациентки, врачи провели оперативное вмешательство».

По словам главврача, чтобы поставить бабушку на ноги, разработали план лечения: ей установили специальный штифт с помощью малоинвазивной технологии.

«Такая операция проходит с минимальной кровопотерей и позволяет начать ходить уже на следующий день. Большой профессионализм проявили и наши анестезиологи, поскольку в этом возрасте любое анестезиологическое пособие несет риски для пациента. Бабушка уже встает на ноги и ждет выписки», - сказал главврач.

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