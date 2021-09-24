В Михайловском районе два москвича устроили смертельное ДТП

Вечером 23 сентября на трассе в Михайловском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 43-летний москвич за рулем китайского автомобиля Haval на скорости влетел в KIA Rio, за рулем которого находился 63-летний житель Москвы.

В результате дорожного происшествия водитель KIA от полученных травм скончался на месте ДТП.

43-летний москвич за рулем китайского автомобиля Haval на скорости влетел в KIA Rio

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека погибли и один получил травмы.

На трассе в Рязанской области погиб один человек

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!