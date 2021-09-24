В Михайловском районе два москвича устроили смертельное ДТП
Вечером 23 сентября на трассе в Михайловском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, 43-летний москвич за рулем китайского автомобиля Haval на скорости влетел в KIA Rio, за рулем которого находился 63-летний житель Москвы.
В результате дорожного происшествия водитель KIA от полученных травм скончался на месте ДТП.
43-летний москвич за рулем китайского автомобиля Haval на скорости влетел в KIA Rio
По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека погибли и один получил травмы.
На трассе в Рязанской области погиб один человек
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