Появились подробности ДТП, в котором «Лада» насмерть сбила рязанца на Новой

Полиция рассказала подробности ДТП ну дома №27 по улице Новой, в результате которого погиб 71-летний пенсионер.

По предварительным данным, вечером 23 сентября 20-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Гранта» сбил пожилого мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Отметим, что судя по фотографиям, которые предоставило УМВД России по Рязанской области, ДТП произошло на плохо освещенном участке улицы Новой. На этот момент ранее указал и очевидец трагического случая.

Пенсионер попал под колеса на пешеходном переходе плохо освещенного участка улицы

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