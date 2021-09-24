На пожаре в поселке Строитель погибли два человека

В ночь на 24 сентября на пульт диспетчерской службы поступило сообщение о возгорании на улице Предзаводской в поселке Строитель. Горел трехэтажный жилой дом, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

В результате возгорания повреждена квартира, площадь пожара составила 15 кв. метров. Погибли два человек – семейная пара.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб, а следователи Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводят проверку по факту обнаружения трупов.

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