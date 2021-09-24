На Вокзальной у «Рязань-1» установили «лежачих полицейских».

На улице Вокзальной установили двух «лежачих полицейских». Речь идет об участке улицы в районе железнодорожной станции «Рязань-1». Искусственные неровности расположили по обе стороны от нерегулируемого пешеходного перехода между бизнес-центром «Европа» и зданием бывшей химчистки «Лаванда.

В последнее время в Рязани практически каждый день автомобили сбивают пешеходов прямо на «зебре». Только на одном участке, в районе дома №40 по улице Новоселов сначала сбили женщину с двумя детьми, а на следующий день женщину. Вечером 21 сентября на улице Циолковского под колеса иномарки попали женщина с ребенком, а днем спустя на улице Семена Середы женщину сбил уже грузовик.

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