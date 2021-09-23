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Общество23 сентября 2021 20:31

В Рязани разыскивают пропавшего из больницы пациента

Житель Рыбного Вячеслав Смирнов покинул лечебное учреждение и исчез
Источник:kp.ru
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Фото: «Лиза Алерт».

Фото: «Лиза Алерт».

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о пропаже 46-летнего жителя Рыбного Вячеслава Смирнова.

Отмечается, что 23 сентября мужчина ушел из больницы в Рязани в неизвестном направлении. Пропавший был в футболке, шортах и тапочках.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом, просят сообщить ее по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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