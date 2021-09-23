Зарубежные бизнесмены посетили 11 рязанских предприятий

Фото: АНО "Агентство развития производственных систем и компетенций".

23 сентября в рамках программы IV Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области» состоялась биржа контактов, в которой приняли участие 35 рязанских компаний и 13 иностранных партнеров. В общей сложности состоялось 125 туров переговоров. Помимо этого для зарубежных участников форума были организованы посещения 11 производственных площадок действующих экспортеров, и предприятий, готовых выйти на экспорт.

В частности, делегация из стран СНГ, в составе которой были представители белорусского, казахстанского и узбекского бизнеса, побывала на предприятии чая и кофе ООО «Бравос» и ООО «Русские мельницы». Делегация строительной отрасли из Республики Казахстан посетила производство межкомнатных и металлических дверей ООО «Комплектор», выпускающих продукцию под маркой Еlporta. Уже во время экскурсии была достигнута договоренность о пробной поставке рязанских дверей в Алматы. Экскурсия на ООО «Бервел» – производитель высокопрочного крепежа – также вызвала заинтересованность у казахстанских партнеров. При посещении производства ООО «Фахманн Руссланд» казахстанские бизнесмены, уже сотрудничающие с этим предприятием по итогам бизнес-миссии в Алматы летом этого года, договорились о расширении номенклатуры закупаемой продукции.

Фото: АНО "Агентство развития производственных систем и компетенций".

Элиас Джемаль Волде, исполнительный директор компании GM ELMES GROUP, Эфиопия & GULF INGOT FZS., ОАЭ побывал в компании ООО «ЭРА», производящем вентиляционное оборудование и решетки, а также на асфальтобетонном заводе «Веллком». Интерес гостя вызвал процесс производства: «Веллком» позиционирует себя на рынке как предприятие, обладающее уникальными технологиями производства бетона. В ООО «Вакинское агро» господину Элиасу продемонстрировали условия содержания коров, производства молочной продукции под маркой «Эковакино» и процесс дойки.

Президент египетской компании Aro Art Авад Рашад Эльморси Абугадаллах посетил производство мягкой и корпусной мебели ООО «Риваль», где были начаты предметные переговоры. Также он познакомился с пищевой продукцией глубокой заморозки, которую на рынок поставляет ООО Лина, фабрику межкомнатных и металлических дверей ООО «Комплектор». На последнем предприятии достигнуты договоренности о пробных поставках. Помимо этого обсуждались вопросы открытия дилерского центра Еlporta в Египте. Так же успешно прошли переговоры господина Авада на предприятии ООО «Гранд»: достигнута предварительная договоренность о пробной поставке мебельного щита.

Фото: АНО "Агентство развития производственных систем и компетенций".

Собственник компании Topedge Engeneering Plc. (Эфиопия) Мухаммед Хамду Ахмед посетил производство ООО «Русские мельницы». Итогом визита впоследствии стали переговоры в рамках биржи контактов: эфиопский партнёр выразил готовность сделать заказ, началось обсуждение условий поставки и оплаты. На производстве ЗАО МПК «КРЗ», после двух туров переговоров, стороны вышли на финальную стадию обсуждения цен и подготовки контракта. Большую заинтересованность вызвала продукция компании «Кубометр света»: Мухаммед Хамду Ахмед выразил готовность продолжить переговоры о пробных поставках.

Во время биржи контактов за столами переговоров 13 зарубежных бизнесменов и 35 рязанских поставщиков товаров и услуг провели в общей сложности 125 туров переговоров. В том числе, ТОО «ЭкспертКомАльянс» (Казахстан), занимающийся малоэтажным строительством, достигли договоренности с рязанской компанией ООО «ИПРо» об установке системы «Умный дом» в строящийся в настоящее время в Алматы 60-квартирный дом. Между ТОО SHEREBUILD (Казахстан) и рязанской компанией ООО «Лазервент» достигнута предварительная договоренность на поставку корзин для кондиционеров.