Елена Сорокина проинспектировала контейнерные площадки в Рязани

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

23 сентября глава администрации Рязани Елена Сорокина проинспектировала контейнерные площадки в областном центре. Об этом она рассказала подписчикам в социальных сетях.

«Во время прямой линии 21 сентября получила обращение от жительницы с жалобой на вывоз мусора. К сожалению, в нашем городе еще актуальна эта проблема – далеко не все контейнерные площадки обустроены должным образом. И вывоз мусора регоператором до сих пор не везде налажен», - написала Сорокина.

Глава города рассказала, что побывала по трем адресам: 4-й Новопавловский проезд, дом 11, Высоковольтная, дом 31, корпус 2 и Высоковольтная дом 33, корпус 1.

Везде глава администрации обнаружила недочеты. Где-то Елена Сорокина распорядилась покосить поросль, где-то починить ограждение. У дома 31, корпус 2 по Высоковольтной она увидела, как рабочие ликвидируют старую контейнерную площадку для установки новой.

«Есть ощущение, что к моему приезду готовились и поэтому обустраивают новую площадку. В таком случае готова чаще приезжать, если это так стимулирует управляющие компании», - поделилась Сорокина.

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