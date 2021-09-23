В Рязанском районе задержали водителя севшего пьяным за руль

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В Рязанском районе на 541-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» сотрудники экипажа ДПС остановили проезжавший мимо автомобиль Daewoo.

«При общении с водителем полицейские обнаружили, что у мужчины имеются характерные признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя и неуверенная походка», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники полиции отстранили водителя от управления транспортным средством и отправили на медицинское освидетельствование. В отношении нарушителя составлены административные материалы.

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