Часть старинного дома в центре Рязани может рухнуть на тротуар.

В центре Рязани продолжает разрушаться памятник культурного наследия конца XIX века. Речь идет о доме №46 по улице Право-Лыбедской. Пристройка к двухэтажному и некогда жилому дому в любой момент может рухнуть на тротуар. Участок не огорожен, рядом ходят люди, в том числе – дети, спешащие на занятия в спортшколу «Олимпиец».

В настоящее время власти планируют внести дом в программу переселения из ветхого и аварийного жилья в случае ее продления после 2025 года.

«После расселения всех жителей и выплаты выкупной стоимости собственнику нежилого помещения дом станет полностью муниципальным и будет переведен в статус «нежилое здание» для дальнейшего привлечения инвестора для его реконструкции», – говорится в официальном ответе администрации Рязани «ВидСбоку».

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