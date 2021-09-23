В Рязани из леса эвакуировали грибника с отказавшими ногами

В Рязанской области волонтеры выручили из беды мужчину, застрявшего в лесу из-за проблем со здоровьем. Фото: vk.com/pso_meschera

В Рязанской области волонтеры выручили из беды мужчину, застрявшего в лесу из-за проблем со здоровьем. Гвардии полковник был в сознании, мог кричать и отвечать на звонки, но встать не мог – отказали ноги. Жизненно важных лекарств при нем не было.

Как сообщает члены выезжавшего на помощь отряда «Мещера», район поиска был определен сразу – примерно 1,8 на 2,2 километра. Работали две поисковые группы, одна из которых через 20 минут нашла автомобиль пропавшего.

Дальше волонтеры начали работать на отклик и вскоре услышали голос, сначала далекий и слабый, потом отчетливей, что позволило определить правильное направление. Через 15 минут мужчина нашелся и был эвакуирован.