За неделю в Рязани спилили 29 аварийных деревьев

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

С 17 по 23 сентября в областном центре было спилено 29 аварийных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Работы проводились на более чем двадцати улицах силами дирекции благоустройства. Отмечается, что среди убранных растений в основном были клены и тополя, а приоритет отдается деревьям, пострадавшим из-за неблагоприятных погодных явлений. Перекрывающим проезжую часть, пешеходные зоны, а также тем, которые могут повредить линии электропередач.

Помимо уборки аварийных растений, работники городских служб провели обрезку веток. Она проводилась на улицах Крупской, Дзержинского, Урицкого, Куйбышевском шоссе, Карла Маркса, Гоголя и Стройкова.

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