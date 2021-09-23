В Рязани на троих рабочих упала кирпичная кладка

Утром 23 сентября при проведении отделочных работ в многоквартирном доме на улице Станкозаводской произошел несчастный случай. На троих рабочих, прибывших из Средней Азии, упала кирпичная кладка ограждения.

В пресс-службе регионального СК корреспонденту «КП-Рязань» рассказали, что по предварительной информации, конструкция могла рухнуть из-за допущенных при ее возведении нарушениях. По факту случившегося проводится проверка. В настоящий момент на месте происшествия работает следователь.

В ведомстве также отметили, что пострадавших рабочих доставили в лечебное учреждение.

По данным портала YA62, 24-летний молодой человек получил закрытый перелом обеих голеней и бедер, у 39-летнего мужчины закрытый перелом правой голени и левого бедра, а 35-летний рабочий получил ушиб грудной клетки и множественные переломы ребер.

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