На перекрестке улиц Новой и Циолковского прорвало трубу

Днем 23 сентября на перекрестке улиц Новой и Циолковского прорвало водопроводную трубу. По данным пресс-службы администрации Рязани, на месте протечки уже работает аварийная бригада «Водоканала».

Сотрудники оценивают объем ущерба и фронт работ. После этого они приступят к устранению аварии.

Сообщается, что на время ремонта движение троллейбусов по маршруту №13 будет приостановлено.

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