«Гардиан Стекло» реконструирует свои здания – спрашивают мнение рязанцев. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На территории предприятия ООО «Гардиан Стекло Рязань» в ближайшее время начнется реконструкция производственных зданий площадью 720 и 372 кв. метров, а также объектов инженерной инфраструктуры. Все работы пройдут в районе Южного промузла, и будут подлежать экологической экспертизе. Именно поэтому и объявили общественные обсуждения.

Реконструировать здания и коммуникации будут для дальнейшего ввода в эксплуатацию нового участка по производству ламинированного стекла.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду – до 15 октября 2021 года, а проведение общественного обсуждения в виде опроса – с 27 сентября до 7 октября 2021 года.

Заполненные и подписанные опросные листы рязанцы могут направить на электронный адрес администрации города Рязани в отдел природопользования и экологии управления благоустройства города: eco@admrzn.ru.