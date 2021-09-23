Почти на неделю в 43 точках Рязанской области отключат газ

В Спасском районе ряд населенных пунктов останется без газа на шесть дней. ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» сообщил о проведении работ на газопроводе с начала новой недели.

В связи с работами с 8:00 27 сентября до 20:00 2 октября временно прекратят подачу голубого топлива предприятиям и населению в 43 населенных пунктах:

- д.Агламазово, д.Большие Лупяжи, с.Веретье, с.Выжелес, с.Выползово, с.Выселки, с.Гавриловское, д.Горки, с.Городец, с.Городковичи, с.Городное, д.Гулынки, с.Дегтяное, с.Деревенское, д.Добрянка, с.Емельяновка, д.Жолобова Слобода, с.Иванково, с.Ижевское, п.Крахмального Завода, д.Кучино, с.Лакаш, д.Макеево, с.Малышево, с.Мжакино, с.Михали, с.Новики, с.Новый Киструс, с.Орехово, с.Островки, с.Панино, д.Папушево, с.Петровичи, д.Погори, д.Селезеново, г.Спасск-Рязанский, п. Старо-Рязанские Дворики, с.Старое Тонино, с.Старый Киструс, д.Сумбулово, д.Ужалье, с.Федотьево, с.Ярустово.

Приводятся телефоны для справок: 8(49135)3-42-08; 8(49135)3-36-49.