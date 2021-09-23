Стало известно, кого записали в жертвы COVID-19 в Рязанской области 23 сентября

В четверг, 23 сентября, Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 10 рязанцев. В оперативной группе рассказали о возрасте и поле скончавшихся.

В летальный список внесли фамилии шести мужчин – в возрасте 61-го года, 62-х, 65-ти, 68-ми, 68-ми и 86-ти лет, а также четырех женщин – в возрасте 49-ти, 66-ти, 73-х лет и 91-го года.

Все они скончались еще в июне. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекция.

Всего, по официальным данным, пандемия унесла в регионе жизни 1079 человек.