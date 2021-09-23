Директоров убыточных МП Рязани привлекут к персональной ответственности

Предложение Репникова депутаты РГД одобрили единогласно. Фото: Павел АВЕРИН

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы 22 сентября был рассмотрен вопрос о деятельности муниципальных предприятий города Рязани за I полугодие 2021 года. Администрация города подготовила отчет, в соответствии с которым предприятия «УРТ», «МКЦ», «АРС», «УКС», «Эколозащита», «Детское питание» сработали с убытком в 21 миллион рублей.

На заседании депутат Дмитрий Репников выступил с инициативой о введении персональной ответственности за результаты хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. Он предложил одновременно с докладом администрации города Рязани заслушивать сотрудников убыточных муниципальных предприятий, у которых в должностных инструкциях прописана персональная ответственность за финансовые показатели их деятельности.

Одновременно с отчетом о результатах деятельности руководители МП будут представлять на рассмотрение депутатского корпуса план по выводу организации из кризисной ситуации. Инициативу Репникова единогласно поддержали и закрепили протокольным поручением.