Директор рязанского общепита полгода держал работников без зарплаты

СК возбудил уголовное дело против директора рязанского общепита, который не платил зарплату своим работникам. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении директора организации-общепита, который подозревается в невыплате заработной платы.

По данным Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области, с декабря 2020 года по апрель 2021 года директор полностью оставил без зарплаты двух работников. В результате он задолжал им почти 180 тысяч рублей.

Как выяснило следствие, мужчина вполне располагал деньгами и реальной возможностью, чтобы погасить задолженность перед своими работниками.

Сейчас следователи исследуют финансово-хозяйственную деятельность организации, принимают меры по погашению задолженности по заработной плате.

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