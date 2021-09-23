В Рязани фургон ГАЗ протаранил Nissan перед светофором

Фото: УМВД по Рязанской области.

22 сентября у дома №1 по улице Горького в Рязани случилось ДТП с участием фургона и грузовика. Примерно в 18:45 автомобиль ГАЗ 2752 столкнулся с Nissan Diesel Condor.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, 50-летний рязанец на «Соболе» протаранил Nissan, который остановился на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии водитель ГАЗ госпитализирован в медицинское учреждение.

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