В Рязани фургон ГАЗ протаранил Nissan перед светофором

Фото: УМВД по Рязанской области.
22 сентября у дома №1 по улице Горького в Рязани случилось ДТП с участием фургона и грузовика. Примерно в 18:45 автомобиль ГАЗ 2752 столкнулся с Nissan Diesel Condor.
Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, 50-летний рязанец на «Соболе» протаранил Nissan, который остановился на запрещающий сигнал светофора.
В результате аварии водитель ГАЗ госпитализирован в медицинское учреждение.
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