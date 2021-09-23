Две рязанки на иномарках не поделили дорогу и снесли забор

BMW не предоставило преимущество проезда и врезалось в Ford Kuga.

Вечером 22 сентября недалеко от дома №18 по улице Зубковой произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 38-летняя рязанка за рулем автомобиля BMW не предоставила преимущество проезда и врезалась в Ford Kuga, за рулем которого находилась 36-летняя женщина. После столкновения Ford по инерции протаранил металлический забор вдоль дороги.

В результате дорожного происшествия женщина на BMW получила травмы.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

В результате дорожного происшествия женщина на BMW получила травмы.

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