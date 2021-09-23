Синоптики рассказали о скором потеплении в Рязани и грядущей зиме

Синоптики рассказали, какая может быть зима 2021-2022 в Рязани.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В ближайшие дни Рязань и Рязанскую область ожидает потепление. Об этом сообщило руководство Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на заседании по ЧС в мэрии.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха во время отопительного сезона 2021-2022 года будет около климатической нормы или чуть выше.
«В зимний период не исключены как сильные морозы, так и оттепели», - заявили эксперты.
16 сентября в Рязани начался отопительный сезон. Тепло поступило пока в 773 дома, и «практически все» объекты социальной сферы (читать подробнее).
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