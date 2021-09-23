Инфекционное отделение военного госпиталя в Рязани показали изнутри

Военный госпиталь в Рязани находится в ужасающем состоянии не только снаружи. Один из пациентов показал изнутри инфекционное отделение больницы, и картина не менее удручающая, чем вид здания с улицы. Видео появилось в сообществе RZN LIFE.

Медицинская организация, относящаяся к Министерству обороны РФ, расположено по адресу: Первомайский проспект, дом 25. Это здание 1829 года постройки является объектом культурного наследия и находится в неудовлетворительном состоянии, так как военное министерство не исполняет обязанности по его сохранению. В августе 2021 года Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области выносила соответствующее предписание.

Отметим, что в Рязанской области проводился финальный этап конкурса «Авиадартс-2021». Экипажи использовали 460 снарядов для авиационных пушек, 24 авиационные бомбы массой 250 килограмм, 180 неуправляемых авиационных ракет, а также 8 платформ для военно-транспортной авиации.

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