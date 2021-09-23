В семи районах Рязанской области 23 сентября отключат электричество Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

23 сентября в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Сапожковский район:

- деревня Александро-Прасковинка, село Никольское, деревня Обрезки, деревня Федоровка, поселок Сапожок, деревня Березники, деревня Избное — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- село Новопанское — с 09:00 до 17:00;

- деревня Барановка, село Малинки, поселок Центрального отделения совхоза им. Ильича, деревня Новая Деревня, село Огибалово, Покровское-2, село Раздольное, деревня Киндяково, деревня Осовец, село Поздное, село Голдино — с 10:00 до 16:00;

- село Жмурово, село Красное, деревня Напольные Выселки, Малый Ольховец, Большой Ольховец, деревня Шанчерово — с 12:00 до 16:00.

Старожиловский район:

- деревня Кареево — с 09:00 до 17:00.

- село Асташово, село Гулынки, деревня Кореньки — с 12:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Сысои — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Куземкино, деревня Макшеево, деревня Мордасово, деревня Ладышкино, село Рубецкое — с 09:00 до 13:00;

- село Ерахтур — с 13:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- село Алешня, деревня Ромоданово — с 10:00 до 17:00;

- деревня Войнюково, село Горяйново, деревня Зеленино, деревня Ларино, деревня Мантурово, село Ногино — с 10:00 до 13:00.

Рязанский район:

- село Долгинино — с 10:00 до 16:00;

- село Поляны — с 13:50 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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