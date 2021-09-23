Отопление поступило в 773 дома Рязани – процесс подачи продолжается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тепло поступило в 773 дома Рязани. Об этом стало известно во время заседания комиссии по предотвращению и ликвидации ЧС. Что касается объектов социальной сферы, то они по-прежнему (с 16 сентября) не подключены на 100%, власти используют формулировку «практически все».

Как отметили на совещании, все запланированные работы на предприятиях энергоснабжающего блока для подготовки к отопительному сезону выполнили в полном объеме. В частности, РМПТС отремонтировали магистральные теплосети общей протяженностью более 6 км, подготовили все 129 центральных тепловых пунктов, 61 котельную, 12 насосных станций.

Ранее сообщалось, что на РМПТС сформировали бригады для сложных ремонтов. В случае перебоев, время реакции специалистов на отказы оборудования составляет два часа в будни и три часа в выходные дни (подробнее).

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