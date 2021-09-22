За сутки в Рязани включили отопление в каждом пятом доме

В случае аварий на теплотрассах многие городские службы окажутся виноватыми

22 сентября рязанское муниципальное предприятие теплосетей (РМПТС) отчиталось о подключении к отоплению 20% многоквартирных домов в течение суток. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая собралась под председательством главы администрации города Елены Сорокиной, директор РМПТС Алексей Олейник доложил о полной готовности предприятия к отопительному сезону.

По его словам на предприятии сформированы силы и средства 13 ремонтных бригад, в том числе: по 3 бригады в Московском и Октябрьском районах, по 2 бригады в Железнодорожном и Советском районах и 3 специальных бригады для проведения сложных ремонтов. В составе диспетчерской службы круглосуточно дежурят 3 оперативно-выездные бригады. Время реакции на отказы оборудования составляет 2 часа в будни и 3 часа в выходные дни.