«Дни международного бизнеса»: Рязанская область делает новый шаг к расширению экспорта

Фото: agency62.ru

22 сентября в Рязани стартовал IV Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Мероприятие нацелено на помощь в достижении экспортно-ориентированными компаниями региона новых рынков сбыта и организовано в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Фото: agency62.ru

В первый день форума была организована работа шести круглых столов, посвященных практическим аспектам выхода рязанских компаний на иностранные рынки. В частности, посвящены они были Казахстану, Узбекистану, Республике Беларусь, Германии, Франции и странам Африки.

Фото: agency62.ru

Например, участники круглого стола по тематике сотрудничества с Беларусью обсудили целый спектр вопросов: льготы и преференции экспортерам, особые экономические зоны, перспективные отрасли, особенности работы с госзакупками и многое другое. Представители бизнеса, которые уже ведут дела в республике, охотно поделились своим опытом.

Фото: agency62.ru

Затем на площадке форума состоялось пленарное заседание с участием губернатора Николая Любимова. Спикерами также выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Уганда в РФ Джонсон Агара Олва, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кения в РФ Бенсон Генри Оума Огуту, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Демократической Республики Эфиопия в РФ Алемайеху Тегену Аргау, Посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов.

Фото: agency62.ru

Открывая заседание, Николай Любимов заявил о безусловной открытости Рязанской области к сотрудничеству на международном уровне, отметив в этом смысле возможности Рязанского центра экспорта. Он подчеркнул, что по экспорту отдельных категорий товаров регион уже занимает лидирующие позиции. Вместе с тем губернатор выступил с инициативой создать единую региональную витрину продукции рязанских товаропроизводителей. Отдельное внимание в речи уделялось мерам господдержки:

«Бизнес – и наш, и зарубежный – по своей сути одинаков. Он очень чутко реагирует на изменения конъюнктуры, условий, и обстоятельств. Однако, есть одно существенное отличие: это меры государственной поддержки бизнеса, которые в России сегодня беспрецедентны. В этом смысле на мировом рынке у нас есть бесспорное конкурентное преимущество. Так давайте использовать его полноценно и грамотно. Для выгоды каждого предприятия и региона в целом», - обратился Любимов к участникам.

Фото: agency62.ru

Зарубежные гости форума выразили ответную заинтересованность в сотрудничестве, предварительно выделив наиболее привлекательные для них сферы. Так, Ботиржон Асадов обозначил перспективы в химической, текстильной промышленности, строительстве и медицине; Бенсон Генри Оума Огуту выделил фармацевтическую промышленность и сельское хозяйство; Джонсон Агара Олва и Алемайеху Тегену Аргау говорили о перспективах совместной торговли.

Фото: agency62.ru

Продолжится форум 23 сентября биржей контрактов в «Точке кипения» , в рамках которой пройдут B2B переговоры с участием 13 иностранных и 35 рязанских компаний. Здесь будет закладываться основа будущих экспортных контрактов.