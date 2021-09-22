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Общество22 сентября 2021 17:28

Рязанцам выставили счета за холодные батареи и отправили за перерасчетом

Людей вновь вынуждают добиваться возвращения денег за услугу, которую они не получали
Источник:kp.ru
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Администрация Рязани отправила горожан, которым выставили счета за холодные батареи, за перерасчетом в РМПТС. Пользователи соцсетей, тепла еще не получавшие, выкладывают платежки за сентябрь, где в графе «Отопление» указаны различные суммы.

«По вопросам перерасчета жители могут обращаться в абонентский отдел РМПТС по телефонам: 8(4912)38-90-90; 8-930-880-55-24», - отвечают чиновники возмущенным потребителям на странице губернатора Николая Любимова.

При этом власти обещают, что перерасчет произведут на дату «фактической поставки в конкретном многоквартирном доме».