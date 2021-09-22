Сорокиной понравилось, как новый подрядчик делает пристройку к детсаду №99.

Елене Сорокиной понравилось, как новый подрядчик делает пристройку к детскому саду №99. У чиновницы, побывавшей на объекте, появилась надежда, «что все получится». С такими мыслями мэр поделилась на своей странице в социальной сети.

«История этого объекта, к сожалению, непростая. С предыдущим подрядчиком ООО «Дега» мы расторгли договор – он из рук вон плохо выполнял свои обязательства, были большие отставания от графика [подробнее о работе подрядчика и чиновников]. Сейчас заключили контракт с другим исполнителем. Волнуюсь – от того, что сроки коротки, многое нужно сделать. Но сегодня, пообщавшись с представителем подрядной организации, посмотрев, как идут работы, появилась надежда, что все получится», - написала глава администрации.

По словам чиновницы, на объекте много рабочих. Они делают фасад, внутренние системы электроснабжения, отопления и вентиляции, кровлю, утепляют фундамент. В пристройке постелили теплые полы, а на следующей неделе начнут устанавливать окна.

«Будем оказывать всю возможную поддержку подрядчикам. Мы нацелены на общий результат. Пристройку нужно закончить в очень сжатые сроки. Наши специалисты ежедневно контролируют ситуацию. Недобросовестность в работе не потерпим, тем более не станем потакать непорядочным исполнителям». – заключила Сорокина.

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