Из-за долгов хлебозавод №3 в Рязани заложит здание

Комитет гордумы по экономическим вопросам в Рязани предварительно одобрил сделку муниципальному хлебозаводу №3, который планирует заложить одно из производственных зданий. Это нужно, чтобы получить годичную отсрочку на погашение налоговой задолженности – более 15 млн рублей.

Здание на улице Чкалова, 19б оценивается в 26,3 млн рублей. Если хлебозавод не погасит долг и после отсрочки, имущество будет продано.

Представители администрации Рязани на заседании пояснили, что пытаются избежать банкротства предприятия. По их словам, отсрочка позволит направить высвободившиеся средства на текущие платежи.

Чиновники считают, что хлебозавод тянут вниз 40%-ное подорожание сырья и невозможность (или неумение?) договориться с рядом торговых сетей.

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