Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2021 16:10

Рязанцев 23 сентября ждут дождь и 13 градусов тепла

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений в четверг не прогнозируется
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В четверг, 23 сентября, в Рязани и области ожидается облачная погода с небольшим дождем, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на синоптиков.

Ветер в четверг будет переменный, порывами до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +8...+13 градусов.

По данным МЧС, опасных и неблагоприятных метеорологических явлений 23 сентября не прогнозируется.

«В ближайшие сутки метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы», - говорится в сообщении.