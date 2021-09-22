Рязанцев 23 сентября ждут дождь и 13 градусов тепла

В четверг, 23 сентября, в Рязани и области ожидается облачная погода с небольшим дождем, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на синоптиков.

Ветер в четверг будет переменный, порывами до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +8...+13 градусов.

По данным МЧС, опасных и неблагоприятных метеорологических явлений 23 сентября не прогнозируется.

«В ближайшие сутки метеорологические условия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы», - говорится в сообщении.