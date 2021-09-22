В Ряжске задержали 26-летнего водителя севшего пьяным за руль

Фото: УМВД по Рязанской области.

В Ряжске у дома №112 на улице Новоряжской сотрудники экипажа ДПС остановили проезжавший мимо Ford Mondeo для проверки документов.

«При общении с водителем - 26-летним местным жителем полицейские обнаружили, что у мужчины имеются характерные признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя изо рта и неуверенная походка», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

После освидетельствования подозрения инспекторов лишь подтвердились. Оказалось, что у молодого человека обнаружено 0,406 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителя отстранили от управления транспортом.