Анна Рослякова стала «главной по пандемии и ЧС» в Рязанской области. Фото: правительство Рязанской области.

Анна Рослякова возглавила оперативную группу правительства Рязанской области по борьбе с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.

Ранее опергруппу возглавлял вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, но после череды скандалов и его последующего увольнения, место оставалось вакантным. Новый вице-губернатор Михаил Семенов пока, видимо, осматривается.

На первого заместителя правительства Рязанской области Анну Рослякову ложится ответственность и за ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!