Анна Рослякова стала «главной по пандемии и ЧС» в Рязанской области. Фото: правительство Рязанской области.
Анна Рослякова возглавила оперативную группу правительства Рязанской области по борьбе с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.
Ранее опергруппу возглавлял вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, но после череды скандалов и его последующего увольнения, место оставалось вакантным. Новый вице-губернатор Михаил Семенов пока, видимо, осматривается.
На первого заместителя правительства Рязанской области Анну Рослякову ложится ответственность и за ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
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