Поселок Соколовка оказался в транспортной блокаде из-за закрытого переезда

22 сентября около полудня движение по автодороге, соединяющей поселки Соколовка и Мирный с центром Рязани, было парализовано больше часа. Люди, застрявшие в гигантской пробке на личном и общественном транспорте, рассказали, что такого на железнодорожном переезде не было никогда.

- Переезд закрыт дольше часа! Череда из автобусов и машин выстроилась в обоих направлениях. Люди опаздывают на работу, у всех свои дела, а тут такое. Причем, за то время, что мы здесь стоим не проехало ни одного состава, - рассказала рязанка, оказавшаяся в сердце транспортного коллапса.

При этом, на ближайшей станции «Лесок» о закрытом переезде, как выяснилось, ничего не знали. На вопрос корреспондента «КП-Рязань» там лишь предположили, что возможна неисправность.

Однако сразу после звонка шлагбаумы открылись и движение транспорта было возлюблено. Таким образом переезд, соединяющий плотно населенный район с центром города, был закрыт с 11 часов до 12.16.

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