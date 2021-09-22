Сильный туман в Рязанской области сохранится до конца среды

Сильный туман, опустившийся на Рязанскую область ночью 22 сентября, сохранится в регионе до конца суток. Метеопредупреждение такого содержания выпустило ГУ МЧС, ссылаясь на данные филиала Росгидромета.

Из-за снижения видимости до 200-500 метров усложнится дорожная обстановка: могут возникнуть затруднения движения транспорта, увеличится вероятность ДТП. Спасатели рекомендуют быть предельно внимательными как водителям, так и пешеходам. Автомобилистов призывают снизить скорость движения, отказаться от лишних перестроений и обгонов.

Астматикам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями во время тумана предлагают ограничить пребывание на улице.

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