Администрация Рязани приглашает всех желающих на «учительский» забег

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

4 октября в 16 часов в рязанском «Лесопарке» состоится забег, посвященный Дню учителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

В мероприятии, организованном управлением по физической культуре и массовому спорту, участие смогут принять все желающие. Единственное условие для допуска - справка из лечебного учреждения об отсутствии противопоказаний.

Соревноваться бегуны будут в четырех категориях: женщины от 20 до 30 лет, мужчины от 20 до 30 лет, женщины старше 31 года и мужчины старше 31-го.

При этом организаторы забега обещают, что помимо награждения победителей в каждой возрастной группе, отметят участников и по четырем номинациям. Среди них: «За волю к победе», «Самый опытный участник», «Корпоративный имидж коллектива» и «Самый многочисленный коллектив».

Заявки на участие в забеге принимаются до 1 октября по адресу: Рязань, улица Ленина, дом 35, кабинет 204. Телефон: +7 (4912) 25-51-36.