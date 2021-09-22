Вдова рязанского ветерана только через суд добилась «путинских» выплат. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязанском областном суде рассмотрели жалобу на решение Сараевского районного суда о бездействия областного Пенсионного фонда.

Установлено, что вдова ветерана Великой Отечественной войны обратилась в управление Пенсионного фонда с заявлением о назначении единовременной выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы. Но чиновники фонда ей отказали, сославшись на то, что лица, имеющие право на выплату, должны иметь непосредственное отношение к событиям, входившим в период с 1941 по 1945 год включительно. Однако супруг женщины служил с марта 1951 года по январь 1953 года.

Вдова обратилась в прокуратуру, которая выяснила, что муж женщины - участник боевых действий по ликвидации национального подполья на территории Украины в 1951 году, и он имеет статус ветерана-участника Великой Отечественной войны. Соответственно, его супруга является вдовой участника войны и имеет право на получение единовременной денежной выплаты.

Сараевский суд посчитал несостоятельными доводы Пенсионного фонда о том, что положения Указа Президента об единовременных выплатах включают в себя только граждан, которые имели непосредственное отношение к событиям 1941-1945 годы. Закон «О ветеранах» устанавливает меры социальной поддержки и приравненным к ветеранам лиц, в том числе и тех, кто участвовал в «боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года».

В итоге Сараевский районный суд иск удовлетворил, признал незаконным бездействие Пенсионного фонда и обязал ответчика выплатить вдове ветерана Великой Отечественной войны единовременную денежную выплату в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Ответчик, не согласившись с таким решением, подал апелляционную жалобу, областной суд оставил ее без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

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