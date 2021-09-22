В шести районах Рязанской области 22 сентября отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

22 сентября в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Старожиловский район:

- село Истье (связь МТС, Теле-2; АЗС «Истье»), поселок Нелина-Слобода, деревня Пожогино, деревня Поповичи, деревня Старые Бобровинки — с 08:00 до 17:00;

- деревня Соха — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- поселок Сапожок (Шацкая ферма) — с 09:00 до 16:00.

Захаровский район:

- село Байдики — с 09:00 до 17:00.

Путятинский район:

- село Путятино — с 09:00 до 13:00.

Рязанский район:

- деревня Лужки, поселок Новоселки — с 10:00 до 17:00;

- село Ласково, деревня Отводное, поселок Передельцы — с 10:00 до 14:00;

- деревня Писцово — с 12:00 до 17:00.

Сараевский район:

- поселок Сараи (улица Заводская, комбикормовый завод) — с 11:30 до 15:30.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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