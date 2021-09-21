Автобусы №18 в Рязани могут продлить до Дягилевского городка

21 сентября на прямую линию главы администрации Рязани Елены Сорокиной поступил вопрос о работе транспорта в направлении Дягилевского городка. Ученица 6 класса посетовала, что троллейбус №1 приходится ждать по 40 минут, а в маршрутке №41 не принимают карты «УмКА».

В ответ чиновница начала оперировать отчетами управления транспорта, что, мол, время ожидания «единичек» не должно превышать 20 минут, а в часы пик больше 10 минут. Только вот удосужилась бы Елена Борисовна хотя бы заглянуть на сайт bus62.ru (не говоря уже о дежурстве на остановке), то тут же увидела бы реальные интервалы.

Сорокина поручила управлению транспорта провести мониторинг движения троллейбусов по маршруту №1.

«Если ожидание превышает 20 минут, примите меры. Добавьте еще троллейбусы на эту линию. Выясните причины, которые мешают движению, и устраните их», - сказала Сорокина.

Градоначальница также заявила, что рассматривается вопрос продления до Дягилевского городка автобусного маршрута №18, конечной точкой которого является остановка «Поселок Дягилево». Загвоздка в том, что маршрут, по сути, не обслуживается.