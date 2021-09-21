Рязанский священник стал фотомоделью для магазина мужской одежды. Фото: Инна Антонова | @inna.antonova.rzn.

Рязанский священник Павел Коньков участвовал в фотоссесии для магазина-студии индивидуального пошива мужской одежды. Об этом батюшка сообщил на своей странице в социальной сети. Автор фотографий Инна Антонова (Inst. @inna.antonova.rzn)

Рязанский священник стал фотомоделью в рекламе костюмов. Фото: Инна Антонова | @inna.antonova.rzn.

«Пригласили участвовать в фотосессии. Долго думал, возможно ли позировать человеку с моим образом жизни, но, решив, что это не хуже, чем работать на стройке или в такси (а многие отцы подрабатывают там, где могут) согласился. Было необычно, но весело. Зовите еще! Как еще по другому примерить хорошие костюмы?» - написал отец Павел.

Павел Коньков – настоятель рязанского храма в честь иконы «Всецарица», преподаватель Рязанской духовной семинарии и руководитель молодежного отдела Рязанской епархии.

«Зовите еще!» - сказал священник после стильной фотосессии. Фото: Инна Антонова | @inna.antonova.rzn.

Отец Павел Коньков считает, что эта работа не хуже труда строителя или таксиста. Фото: Инна Антонова | @inna.antonova.rzn.

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