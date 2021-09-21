В Госдуме «Единая Россия» сформирует фракцию конституционного большинства

Фракция «Единой России» в Госдуме восьмого созыва обновится более чем наполовину, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, подводя предварительные итоги выборов утром 20 сентября.

«Конкуренция в ходе текущей избирательной кампании была очень высокой, в ряде округов борьба шла буквально за каждый голос. Несмотря на это, большинство избирателей поддержали именно «Единую Россию». Секрет успеха партии — в каждодневной работе на благо людей. Партия уже не раз доказывала, что умеет отвечать на вызовы и нести ответственность. Мы единственная политическая сила, которая в пандемию направила все силы и ресурсы на помощь людям», – сказал Андрей Турчак.

По его убеждению, важным фактором успеха стала народная программа, с которой партия шла на выборы.

«В основе программы – послание президента, в котором глава государства обозначил ключевые направления развития страны. Партия наполнила их конкретными, народными предложениями, собранными, что называется, «с земли». Все, что зафиксировано в нашей народной программе, будет выполнено», – подчеркнул Андрей Турчак.

Еще одним фактором успеха «Единой России» секретарь Генсовета назвал обновление кандидатского корпуса — партия выдвинула на выборы тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей на предварительном голосовании. Среди них много волонтеров, общественников, врачей, учителей.

«Хочу отметить высокую организацию выборов, поблагодарить Центральную избирательную комиссию. Это была одна из самых прозрачных избирательных кампаний», — подчеркнул Андрей Турчак, добавив, что это могут подтвердить более 100 тысяч наблюдателей от «Единой России».

В заключение он подчеркнул — «Единая Россия» видит огромную ответственность в доверии избирателей.

В Рязанской области 21 сентября региональная избирательная комиссия утвердила результаты выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва.

В обоих одномандатных округах №156 (Рязанском) и №157 (Скопинском) лидирует партия «Единая Россия» – за нее проголосовали 46,4% и 49,17% избирателей соответственно. Победу по одномандатному голосованию одержали представители «Единой России» Андрей Красов и Дмитрий Хубезов.

«Как глава региона и как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» могу сказать следующее: результаты голосования – это по большому счету оценка людей тому, что было сделано за последние годы, и той пятилетней программы развития, которая была представлена обществу, – отметил губернатор, лидер рязанских единороссов Николай Любимов. – Я благодарю всех рязанцев, кто пришел на избирательные участки и проголосовал, тем самым, выполнив свой гражданский долг».

То, как люди активно шли на участки, говорит о том, что им не безразлична дальнейшая работа по развитию страны и региона. Для меня это очень важно, добавил он.

«Предстоит серьезная, системная и целенаправленная работа на благо людей. Все вопросы, что обозначают в своих обращениях жители региона, должны быть главными и решаться в приоритетном порядке. Надеюсь на совместную качественную работу правительства области, органов местного самоуправления, депутатов всех уровней, Общественной палаты», – сказал Николай Любимов.

Напомним, с 17 по 19 сентября на выборах в Государственную Думу восьмого созыва «Единая Россия» выдвинула более 600 кандидатов по федеральному списку и одномандатным округам. От Рязанской области в списке партии были представлены губернатор Николай Любимов, председатель комитета по бюджету Государственной Думы Андрей Макаров, проректор по воспитательной работе и международной деятельности РязГМУ им. И.П. Павлова Мария Гордова, директор ГАУ РО «Спортшкола по футболу» Анатолий Бороненков.

На правах рекламы.