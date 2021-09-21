Рязанцев 22 сентября ожидают туманы и 13 градусов тепла. Фото: Алексей ФОКИН

В среду, 22 сентября, в Рязани и области ожидается облачная погода. Ночью дождь, местами небольшой. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на данные чиновников.

В среду будет небольшой восточный ветер, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +8...+13 градусов.

Кроме того, по данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 22 сентября и утром на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

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