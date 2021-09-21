Рязанские студенты-историки сказали «нет» фальсификации войны

Говорить о том, что Запад пытается фальсифицировать итоги Великой Отечественной войны, обязательно нужно.

Во вторник, 21 сентября, в РГУ имени С.А. Есенина прошел научно-практический семинар «Правда войны и войны с правдой» о фальсификации Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также о методах борьбы с ней.

В мероприятии приняли участие ректор РГУ имени С.А. Есенина, доктор исторических наук Андрей Минаев; доктор исторических наук, профессор Петр Акульшин; доктор филологических наук, ученый-германист, профессор Александр Голодов, а также ответственный секретарь редколлегии по изданию многотомной книги «Солдаты Победы», журналист Евгений Баранцев.

Слушателями семинара стали студенты института истории, философии и политических наук РГУ имени С.А. Есенина.

Открыл семинар ректор Андрей Минаев.

- Во время Великой Отечественной войны имело место всякое, - отметил Андрей Иванович, - но никто не имеет право и не должен ставить под сомнение роль нашего народа в Великой Победе! К сожалению, современные мировые тенденции таковы, что Запад и наши внутренние прозападные силы работают в этом направлении все активнее. На базе нашего университета создан Аналитический центр по исследованию технологий информационной войны, главным направлением деятельности которого является противодействие фальсификации истории Великой Отечественной войны и «деструктивному информационно-психологическому воздействию на массовое сознание».

Петр Акульшин отметил, что, если ранее о Великой Отечественной войне мы говорили только в какие-то памятные даты, то теперь мы не можем позволить себе такой роскоши, поскольку те, кто пытается очернить или дискредитировать Победу, делают это каждый день.

Александр Голодов рассказал о фальсификации с научной точки зрения, обозначив пассивную (замалчивание) и активную (переиначивание) фальсификацию. А также представил некоторые свежие статьи из германского таблоида BILD. Студенты могли наглядно убедиться, как Запад проводит параллели между коммунизмом и нацизмом, между Путиным и Гитлером.

Евгений Баранцев привнес в семинар региональный компонент. На примере города Скопина, захваченного в ноябре 1941 года немцами, он показал, насколько опасно игнорировать открывающиеся новые архивные данные – поскольку умалчивание может дать поводы для очернения Победы и стать трамплином для фальсификации.

После выступлений студенты задали вопросы и даже обменялись контактами с выступающими для будущей совместной работы.