"Тамбов" победил - рязанцы проиграли пятый раз подряд. Фото пресс-службы ХК "Рязань".

«Шел на пресс-конференцию, и, если честно, есть некое чувство дежавю». Эти слова коуча рязанской команды на послематчевой пресс-конференции в Тамбове можно смело назвать лейтмотивом первого выездного турне «горожан».

В Воронеже уступили 3:4 в овертайме при равных бросках в створ ворот. В Ростове-на-Дону уже проиграли «всухую» 0:3 – хозяева трижды реализовали большинство. Оставалась надежда на соседний Тамбов, но и там викторию отпраздновали хозяева льда 3:2. Таким образом, включая три поражения в домашних матчах, ХК «Рязань» проиграл пять раз подряд.

«Большинство более-менее, а меньшинство гораздо хуже. По удалениям есть вопросы именно к ребятам. Мы их разбираем, но они у нас из игры в игру повторяются. Продолжаем работать над игрой в неравных составах», - после этих слов Дениса Баева болельщики надеются, что 26 сентября в игре против новокузнецких «металлургов» они увидят уже качественно другой хоккей в исполнении «Рязани».

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