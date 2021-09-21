Сорокина объяснила потерю 10 млн на ремонте Братиславской благими намерениями

Из слов Елены Сорокиной следует, что в ситуации с ремонтом улицы Братиславской городские чиновники не видели дальше своего носа.

Благими намерениями объяснила глава администрации Рязани Елена Сорокина потерю городскими чиновниками 10 млн рублей на ремонте улицы Братиславской. Позорную ситуацию с уничтожением нового асфальтового покрытия, о которой подробно писала КП-Рязань, она прокомментировала 21 сентября во время прямой линии.

Приводим оправдания градоначальницы полностью:

«То, что там произошло, совсем не красит администрацию города Рязани, и нам неоднократно на это указывали. В 2020 году управление благоустройства так хотело создать праздничное настроение у школьников гимназии №5… Новая школа, хотели сделать новый асфальт к этой школе, чтобы дети и родители шли по новому асфальту. Торопились, сделали эту новую дорогу. А управление ЖКХ тоже руководствовалось благими намерениями: магистральный трубопровод, который под улицей Братиславской проходит, нуждался в аварийном, в срочном ремонте. И вот этот рассинхрон в деятельности управлений недопустим. И работники понесли наказание за то, что они не синхронизировали свои действия. Вот такого у нас быть не должно точно», - сказала Сорокина.

Кто и какое наказание понес, Сорокина не уточнила. Начальник управления энергетики и ЖКХ Дмитрий Кожин и начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак по-прежнему находятся на своих должностях, и никак выговоров им публично сделано не было.

Вопреки словам Сорокиной, замена участка магистрального трубопровода на улице Братиславской не являлась аварийной, а изначально была запланирована схемой теплоснабжения – задолго до того, как было принято решение о ремонте дороги. Таким образом, администрация Рязани в ручном режиме перевернула все с ног на голову и выбросила на помойку 10 млн рублей, выделенных по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ремонт данного участка.

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