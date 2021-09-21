Мэр Сорокина о грязном воздухе в Рязани: У нас нет полномочий в сфере охраны и контроля.

У администрации Рязани как органа местного самоуправления нет полномочий в сфере охраны и контроля за состоянием воздуха. Об этом во время прямой линии сказала мэр Елена Сорокина.

— Это правда, но это неправильно. Мы не можем оставаться в стороне от того, что волнует рязанцев. На средства городского бюджета мы обеспечиваем деятельность городской экологической лаборатории. Она отбирает пробы воздуха для последующего анализа по 14 показателям. Специалисты говорят, что этого достаточно. Считается, что это даже много. Да, мы не можем контролировать состояние воздуха, но мы его мониторим. И результаты, которые получаем, передаем в контрольные органы для принятия соответствующих мер.

По словам Сорокиной, работает лаборатория без праздников и выходных 24 часа в сутки. Трудится в лаборатории «очень ответственный сотрудник «.

— У нас работает вот уже второй год. Бывает, смотришь журнал выездов, в 23:40 он поехал на выезд. А следующая запись уже в 6:15. «Не могу быть равнодушным», - говорит, — похвалила сотрудника мэр.

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